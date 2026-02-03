Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da ramazan ayında verilecek iftar programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da ramazan ayında verilecek iftar programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi ve Yıltaş Vakfı arasında, ramazan ayı boyunca iftar programlarının düzenlenmesine yönelik işbirliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın başkanlığında, Yıltaş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldırım, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şube Başkanı Hüseyin Demirtaş ile Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil tarafından imzalanan protokol kapsamında, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştiren iftar programlarının planlanması ve uygulanmasına yönelik ortak çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

        - Bolu'da spor müsabakaları devam ediyor

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karaçayır Bilardo Salonu'nda düzenlenen İl Birinciliği Müsabakalarının 33 sporcu ve 17 hakeminin katılımıyla başladığı bildirildi.

        Açıklamada, müsabakaların 10 Şubat'ta oynanacak final maçlarıyla tamamlanacağı kaydedildi.

        Okul Sporları Hentbol Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarının Bolu'da başladığı aktarılan açıklamada, açılış seremonisinin 8 erkek ve 8 kadın takımında mücadele edecek 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı, Topuk Yaylası ve Karabük'teki ormanlar beyaza büründü
        Gölcük Tabiat Parkı, Topuk Yaylası ve Karabük'teki ormanlar beyaza büründü
        Parkta, kendilerinden küçük kızları darbettiler
        Parkta, kendilerinden küçük kızları darbettiler
        25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor Fanatik taraftarın 25 y...
        25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor Fanatik taraftarın 25 y...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kış güzelliği
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kış güzelliği
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemal Turan atandı
        Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemal Turan atandı
        Bolu Dağı'nda kar ve sis
        Bolu Dağı'nda kar ve sis