        Bolu Haberleri

        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:09
        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Bolu'da gece etkisini gösteren yağışın ardından Abant Gölü Milli Parkı ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplandı.

        Ayrıca milli parka ulaşım sağlanan güzergah beyaza büründü. Bölgedeki kar manzarası dronla görüntülendi.

        Düzce'de de kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

