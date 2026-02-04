Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Bolu'da gece etkisini gösteren yağışın ardından Abant Gölü Milli Parkı ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplandı.
Ayrıca milli parka ulaşım sağlanan güzergah beyaza büründü. Bölgedeki kar manzarası dronla görüntülendi.
Düzce'de de kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaza büründü.
