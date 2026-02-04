Habertürk
Habertürk
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Tedbirleri Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:51
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Tedbirleri Toplantısı" yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valisi Abdulaziz başkanlığında, ilgili kurum amirleri, merkez ilçe mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

        Toplantıda, çocuklar ve gençlerin huzurlu, güvenli, sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerinde asayişin sağlanması, trafik güvenliği, servis denetimleri ile çevresel risklere karşı yönelik mevcut tedbirlerin ele alındığı kaydedildi.


        Programda, ilgili kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi, sahada etkin denetimlerin sürdürülmesi ile ihtiyaç duyulan alanlarda ilave önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesine ilişkin planlamaların istişare edildiği aktarıldı.

        - Yeniçağa'da öğrenciler kuş türleri hakkında bilgilendirildi

        Yeniçağa ilçesinde Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında öğrencilere kuş türleri hakkında bilgi verildi.

        Doğa Koruma ve Mili Parklar Yaban Hayatı Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Cihangir Kirazlı, öğrencilere Yeniçağa Gölü'nde yaşayan ve konaklayan kuşlar ile endemik bitkiler hakkında sunum yaptı.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Saime Demirtaş da bölgedeki kuşların özelliklerini katılımcılara anlattı.

        Etkinlikte teleskoplarla kuş gözlemi de yapıldı.

