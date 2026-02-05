Habertürk
        Bolu'da cami yandı

        Bolu'da cami yandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde bir cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:41 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:41
        Bolu'nun Mengen ilçesinde bir cami çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kadısusuz Köyü Merkez Camisi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

