        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:42
        Bolu'da dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun Dörtdivan mevkinde bulunan dinlenme tesisinde köfte ve gözleme satışı yapılan alanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

