Bolu'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisi Ankara yönünde, U.U. yönetimindeki 14 S 0035 plakalı servis minibüsü, K.B. idaresindeki 14 AAN 051 plakalı kamyonet ile G.Ç'nin kullandığı 14 GH 434 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay mahalline gelen kazaya karışan kişilerin yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

