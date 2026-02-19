Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:06
        Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

        Aşağısoku Mahallesi'nde yer alan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen esnafın yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle dükkanda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

