Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla yükseldi

        Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla arttı.

        Yeniçağa ilçesinin çevresindeki yüksek kesimlerde biriken kar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erimeye başladı.

        Eriyen kar suyunun dereler aracılığıyla havzaya ulaşması sonucu Yeniçağa Gölü'nde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

        Yeniçağa ilçe merkezinde bulunan ve özellikle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölde seviyenin yükselmesiyle kıyı şeridindeki iskele, yürüyüş yolları ve otoparkların bir kısmı suya gömüldü.

        Göldeki doluluk ve bir kısmı su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

        - Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 73'e ulaştı

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda da doluluk yüzde 73'e yükseldi.

        Eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Abant ve Mudurnu derelerinin debisi yükseldi.

        Derelerden gelen su, Gölköy Barajı'nı doldurmaya başladı.

        Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi yüzde 73'e çıktı.

        Barajın nisanda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Kırkpınar er meydanı sular altında!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak

        Benzer Haberler

        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti
        Bolu'da ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti
        Bolu'da yüzlerce kişi 'Ramazan Alayı' yürüyüşünde buluştu
        Bolu'da yüzlerce kişi 'Ramazan Alayı' yürüyüşünde buluştu
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
        Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başlad...
        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başlad...