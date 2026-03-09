Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Yeniçağa OSB'ye elektrik dağıtım lisansı verildi

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kurulması planlanan Yeniçağa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) elektrik dağıtım lisansı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:00
        Belediye Başkanı Recayi Çağlar, yaptığı açıklamada, Yeniçağa OSB için önemli bir aşamanın daha tamamlandığını kaydetti.

        OSB elektrik dağıtım lisansının verilmesinin bölge için önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Çağlar, alınan lisansın ardından Yeniçağa OSB'de ilk fabrika temellerinin yaklaşık 6 ay içinde atılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Çağlar, sürecin tamamlanmasıyla bölgede sanayi yatırımlarının hız kazanmasının beklendiğini aktardı.

