Bolu'da gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Bolu'da gölette boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde dün arkadaşıyla çevresi beton bloklarla kapatılarak girişi yasaklanan gölete girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerce kurtarılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Tanju K. (13), müdahalelere yaşamını yitirdi. Çaygökpınar köyünde Tanju K. (13) dün, arkadaşıyla çevresi beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girmiş, bir süre sonra çocuğun suda çırpındığını gören arkadaşı durumu yetkililere bildirmişti. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Tanju K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

