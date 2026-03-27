Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri 300 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı
Bolu'da eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli, Bursa'da yakalandı.
Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına 17 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.
Yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Bursa'da olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda olayla ilgili olduğu gerekçesiyle O.K. ve T.Y. ile yaşı küçük 2 şüpheli gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
Öte yandan silahlı saldırı anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, yağmurluğun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye 1 kişinin eğlence mekanının önüne gelmesi, cebinden çıkardığı tabancayla ateş etmesi görülüyor.
Kamera kayıtlarında, şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaşırken ateş etmeye devam etmesi yer alıyor.
