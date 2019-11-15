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Bolu Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyesine hapis istemi

DHA

BOLU Belediye Meclisi üyesi CHP'li Resmiye Kahruman hakkında, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi. 

BOLU Belediye Meclisi üyesi CHP'li Resmiye Kahruman hakkında, sosyal medyadan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 yıl 4 ay hapis cezası istendi. 
31 Mart yerel seçiminin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçen ay, iddiaya göre, sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin montajlı ve hakaret içerikli görsellerini paylaştı. Kahruman, tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı. Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik Bolu Ülkü Ocakları üyesi, belediye meclisi salonunda Kahruman'ı protesto etti. Daha sonra Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, Resmiye Kahruman hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Kahruman'ın, paylaşımların kendisine ait olduğunu; ancak hakaret amacıyla yapmadığını söylediği öğrenildi. Kahruman'ın pişman olduğunu belirterek, paylaşımlarını kaldırdığını belirttiği de ifadesinde yer aldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Resmiye Kahruman hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Savcılık, olayın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına ve mağdurun saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğuna kanaat getirdi. Kahruman hakkında, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Resmiye Kahruman, Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

BOLU

15 Kasım 2019 Cuma

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