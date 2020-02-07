Bolu’da, kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı

Bolu’nun Mengen ilçesinde kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesine bağlı Düzağan köyü Karadere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgeye düzenledikleri operasyonda, patlayıcı maddelerle bir kaya parçasını kırarak define olduğunu düşündükleri yere ulaşmaya çalışan Murat D., Cuma K., Serdar G., Davut I., Ramazan D. ve Murat Ö. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, geçirilen 1 adet jeneratör, 3 adet kırıcıdelici matkap, 2 adet çekiç, 1 adet kaynak makinası, 2 adet hilti, 2 adet aselsan el telsizi, değişik ebatlarda seyyar kablo, 5 litre benzin ve define kazısında kullanılan bir çok malzeme ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

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