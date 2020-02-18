Türk aşçılar, Almanya'dan 13 madalya ile döndü

TÜRKİYE Aşçılar Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen Aşçılık Olimpiyatları'ndan kazandıkları 3 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile döndü.

Dünyanın en eski ve en büyük mutfak sanatları olimpiyatlarından 'IKA/Culinary Olympics' bu yıl 4 sene aradan sonra 14-18 Şubat'ta Stuttgart'ta yapıldı. Dünya Aşçılar Birliği (World Association of Chefs' Societies) tarafından düzenlenen olimpiyatlara, 70 ülkeden 2 binden fazla şef katıldı. Aşçıların 4 yıl boyunca hazırlandığı organizasyonda her ülkeden katılımcılar, milli takımlarının yanı sıra bireysel olarak da yarışmalara katıldı. Türkiye de olimpiyatlarda Aşçılar Milli Takımı ile 14 kategoride yarıştı. 12 aşçıdan oluşan milli takım, Stuttgart Culinary Olympic'de 3 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya alma başarısını gösterdi.

Yurda dönen milli takım kafilesinin başındaki Ulusal Aşçılık Federasyonu Başkanı Aziz Melik Altundağ, "Yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip Culinary Olympics Dünya Aşçılar Birliği'nin en saygın organizasyonlarından biri. Ülkemizi toplamda 13 madalya kazanarak temsil ettik. Bayrağımızı dalgalandırdığımız için gururluyuz" diye konuştu.



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