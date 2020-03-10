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İç çamaşırında eroinle yakalanan şahıstan ilginç savunma “Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler”

İHA

Bolu TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince yapılan uygulamada yolcu olarak bindiği otobüste iç çamaşırı ve ayakkabısına sakladığı 1 kilo 200 gram eroinle yakalanarak tutuklanan Mazlum E. yargılandığı davada, "Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler" dedi.

İç çamaşırında eroinle yakalanan şahıstan ilginç savunma “Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler”

Bolu TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerince yapılan uygulamada yolcu olarak bindiği otobüste iç çamaşırı ve ayakkabısına sakladığı 1 kilo 200 gram eroinle yakalanarak tutuklanan Mazlum E. yargılandığı davada, “Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler” dedi.
Olay 2018 yılının Aralık ayında TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, şüpheli bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan incelemelerde hareketlerinden şüphelenilen Mazlum E.'nin üzerinde polis ekiplerince yapılan aramada şahsın ayakkabı ve iç çamaşırına gizlenmiş halde 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Mazlum E. daha sonra da çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Mazlum E., uyuşturucuyu Hakkari’de yaşayan Heval S.’den aldığını söylemesi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yakalanan Heval S., gözaltı işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olayın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tutuklu sanık Mazlum E., Hakkari’de tutuklu olan sanık Heval S. ve Van’da tutuksuz yargılanan sanık Burcu S. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile hakim karşına çıktı.

“Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler”
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle uyuşturucu sevkiyatı yapmak istediğini belirten Mazlum E., “Ekonomik sıkıntılar yaşıyordum. Bunun üzerine Heval’e gittim. Heval bana içine uyuşturucu konulmuş iç çamaşırı ve ayakkabı verdi. İstanbul’a yola çıkmak için Erzurum’a gittim. Orada beni Heval’in nişanlısı olan Burcu aradı. İnternete bağlanmam gerektiğini söyledi. Ben internetimin olmadığını söyleyince bana internet paketi yükledi. İstanbul’a giderken Bolu’da yakalandım. Uyuşturucuyu İstanbul’da muhtemelen bir kadına verecektim. Yakalanırsam bana cezaevinde bakacaklarını söylediler. Tahliyemi talep ederim” dedi.

“Uyuşturucu ile alakam yok”
Mazlum E.’den sonra savunmasını yapan Heval S. ise uyuşturucu ile alakasının olmadığını söyleyerek, “Mazlum’u berber olduğu için tanıyordum. Onun yanına gider tıraş olurdum. Akrabam olan bir şahsın Mazlum’a borcu vardı. Ben de Mazlum’u arayıp, borcu vereceğimi söyledim. Yanılmıyorsam 3 bin lira kadar bir borçtu. Burcu benim nişanlım. Ben Mazlum’u, Burcu’nun telefonundan aradım. O gün yolda olduğunu söyledi. Borcu verecektim. Sonra ne oldu bilmiyorum. Uyuşturucu ile alakam yok. 2 ağabeyim de cezaevinde. Ben bu işe bulaşmadım” şeklinde konuştu.

“Benim olaylarla bir alakam yok”
Suçlamaları reddeden Burcu S. ise “Ben, Mazlum’u hiç aramadım. İnternet paketi de yüklemedim. Ben olay günü çalışıyordum zaten. Bunu her türlü kanıtlayabilirim. Heval, birkaç kere yanımda Mazlum’u aradı. Benim olaylarla bir alakam yok. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti savunmaların tamamlanmasının ardından Mazlum E. ve Heval S.’nin tutukluluğunun devamına karar verdi ve eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 28 Nisan tarihine erteledi.

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