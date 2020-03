TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Adanaspor'u konuk eden Boluspor, ilk yarısını 10 geride kapattığı mücadeleyi maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle 21 kazanmayı başardı.



Maçtan dakikalar

15. dakikada, Eze’nin ara pasında topla buluşan Etame, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyona topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 01

30. Halilovic’in ceza sahası alanının dışından vurduğu sert şutu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çıkarmayı başardı.

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Seth, uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada, ceza sahası içine gönderilen ortada Kidric'in aşırttığı meşin yuvarlak İsmail'in önünde kaldı. İsmail Konuk, oluşan karambolde topu filelere gönderdi. 11

86. dakikada Melih Okutan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı, düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. 21



Stadyum: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Mustafa Savuranlar xx, Bilal Gölen xx

Boluspor: Mosquera xx, İsmail Konuk xxx, Cumali Bişi xx, Seth xx, Fethi Özer xx, Melih Okutan xx, Mustafa Eskihellaç xx (Bilal Kısa dk. 65 xx), Gökhan Sazdağı xxx, Halilovic xx (Kubilay Yılmaz dk. 71 xx), Mustafa Durak xx, Kidric xx (Emre Öztürk dk. 89 ?)

Yedekler: Yavuz Aydın, Hayrullah Bilazer, Arif Morkaya, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazgılı xx, Hakan Çinemre xx, Özkan Taştemur xx, Hakan Barış xx (Diop dk. 77 x), Ahmet Dereli xx, Celil Yüksel xx, Etame xx (Eren Keleş dk. 49 xx), Sami Can Keskin xx (Bagayoko dk. 84 ?), Eze xx

Yedekler: Enes Soylu, Marvin Büyüksakarya, Enes Akyol, Umut Sözen, Utku Şen, Roni

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Goller: Etame (dk. 15) (Adanaspor), İsmail Konuk (dk. 82), Gökhan Sazdağı (dk. 86) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Evren Korkmaz, Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel, Eren Keleş (Adanaspor), Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer (Boluspor)

