Boluspor'da 3'üncü koronavirüs test sonuçları da negatif

<br>Adnan KARABULUT / BOLU, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor´da yapılan üçüncü yeni tip koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.<br>TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından üçüncü kez koronavirüs testine girdi. Altınordu ile oynayacakları maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, daha önce iki kez negatif çıkan sonuçların ardından üçüncü testlerin sonucunda negatif çıktığını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbol takımımıza yapılan üçüncü Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-01 16:40:09<br>
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