Boluspor, ligin ilk yarısını 19 puanla kapattı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Kimse güvende değil

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, aldığı 5 galibiyet 4 de beraberlikle, ligin ilk yarısını 19 puanla 12. sırada tamamladı.

TFF 1. Lig’de dün oynanan son karşılaşmalarla birlikte ilk yarı sona erdi. Yeni sezona Abdullah Abat başkanlığında giren Boluspor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde hazırlıklara başladı. Lige kötü bir başlangıç yapan kırmızıbeyazlılar 4. haftada Taşyürek ile yollarını ayırdı. Hoca arayışını kısa sürede sonlandıran Boluspor, ligin 6. haftasında sahaya teknik direktör Reha Erginer ile çıktı. Arka arkaya kaybettiği maçlarla puan tablosunda son sıralara kadar gerileyen kırmızı beyazlı ekip, son haftalarda kazandığı maçlarla 19 puan toplayarak ilk yarıyı 12. sırada tamamladı.



17 haftada 20 gol attı

Ligin 17 haftalık sürecinde çıktığı müsabakalardan 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Boluspor, 20 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Ayrıca, 17 maçta toplam 44 sarı kart gören kırmızıbeyazlı oyuncular, ilk yarıyı kırmızı kartsız kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.