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BOLU NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Türkiye yüzölçümünün %1,015'lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8,276 km² (827,600 ha) yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. İl arazisinin yaklaşık %18’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Orman alanları ise %64’lük bir oran ile Türkiye ormanları içinde %2,55’lik paya sahiptir. Çayır ve meraların kapladığı alan yaklaşık %15’tir. Geriye kalan %8 dolayında alan ise tarım dışı alanlardır.

Ortalama rakım 1000 m, merkez ilçe rakımı ise 725 m civarındadır. Matematiksel konum açısından 30 derece 32 dakika - 32 derece 36 dakika Doğu boylamları ile 40 derece 06 dakika - 41 derece 01 dakika Kuzey enlemleri arasındadır.

Bolu’nun, batısında Düzce ve Sakarya, güneybatısında Bilecik ve Eskişehir, güneyinde Ankara, doğusunda Çankırı, kuzeyinde Zonguldak ve kuzey doğusunda Karabük İlleri yer alır.

Düzce’nin 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (09.12.1999 tarih ve 23901 sayılı R.G.) il olarak ayrılmasıyla, Bolu'nun denizle bağlantısı kalmamıştır.

BOLU'YA NASIL GİDİLİR?

Ankara–İstanbul karayolu üzerinde bulunan Bolu’ya sadece kara yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.

BOLU'NUN NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Bolu'nun nüfusu toplam 299.896 kişidir.

İşte Bolu'nun ilçeleri:

Bolu

Dörtdivan

Gerede

Göynük

Kıbrıscık

Mengen

Mudurnu

Seben

Yeniçağa

BOLU YÖRESEL YEMEKLERİ

Uğut Tatlısı (Uhud)

Bombay Fasulyesi

Saray Helvası

Seben Elması

Şakşak Helvası

Mengen Peyniri

Kavut

Kıbrıscık Pirinci

Dörtdivan Kazı

b) Yöreden Sofraya

Kızılcık Tarhanası (Doktor Çorbası)

Iza Buğdayı

Iza Ürünleri Nereden Alınır? (boludangelsin.com)

Patatesli Köy Ekmeği

Bolu Dağ Fındığı

Bolu Fındık Şekeri

Üzümlü Kabak Hoşafı

Bolu Keşi

Manda Kaymağı

Bolu Çikolatası

Alıç Sirkesi

Kanlıca Mantarı (Bolu Mantarı)

Katık

Kaldırık

BOLU'DA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ

Abant Gölü

Tabiat Parkı

Abant Doğa Müzesi

Yedigöller Milli Parkı

Kapankaya Manzara Seyir Terası

Gölcük Tabiat Parkı

Sülüklü Göl

Çubuk Gölü

Göynük Sünnet Gölü Tabiat Parkı

Seben Gölü

Göksu Tabiat Parkı

Aladağ Göleti

Akkaya Travertenleri

Kartalkaya Kayak Merkezi

Esentepe Kayak Merkezi

Arkut Dağı

Karacasu Kaplıcaları

Babas Kaplıcası

Sarot Kaplıcası

Pavlu Kaplıcası

Çatak Kaplıcası

Bolu Müzesi

Mudurnu evleri

Göynük evleri

Göynük Zafer Kulesi

Gerede Asar Kalesi

Akşemseddin Türbesi

