Bolu Valisi Ahmet Ümit kimdir?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu'da yaşayan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran gibi ülkelerden yabancıların temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bolu'da yaşayan yabancıların dikkat etmesi gereken konuları anlattı. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bolu Valisi Ahmet Ahmet Ümit hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT KİMDİR?

26 Ekim 2018'de Bolu'ya vali olarak atanan Ahmet Ümit 1963 yılında Mersin'de doğdu. Aslen hukukçu olduğu bilinen Ahmet Ümit, ilkokulu Mersin'de, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ahmet Ümit avukatlık stajını İstanbul Barosu'nda yaptı.

1990 yılında mülki idare amirliği mesleğine giren Ahmet Ümit, Sarıyahşi (Aksaray), Yalvaç (Isparta) ve Aladağ (Adana) ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak çalıştıktan sonra Mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil eğitimi almak için 8 ay İngiltere’de yaşadı.

1993 yılında Ulubey (Ordu) Kaymakamı olarak görev yapan Ahmet Ümit 1998 yılında Artvin Vali Yardımcılığına atandı. Sonraki yıllarda Ceylanpınar (Şanlıurfa) Kaymakamlığı, Tavas (Denizli) Kaymakamlığı, Çan (Çanakkale) Kaymakamlığı, Serik (Antalya) Kaymakamlığı'nda görev yaptıktan sonra 17 Eylül 2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 45 gün süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde görevlendirildi.

Amerika'da yerel yönetimler ve ABD anayasası alanlarında çalışmalar yapan Ümit, yurda döndükten sonra 17 Eylül 2012- 01 Ekim 2018 tarihleri arasında 6 yıl süre ile Fatih (İstanbul) Kaymakamı olarak çalıştı.

26 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı tarafından Bolu Valisi olarak atanan Ahmet Ümit 2018 yılından beri bu görevine devam ediyor.