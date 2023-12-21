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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1'inci Lig'de 16. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:21
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        Trendyol 1. Lig'de 16. haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

        Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin kaydetti. Konuk ekipten David Domgjoni uzatmalarda kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 22'ye yükseltirken Manisa FK 18 puanda kaldı.

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