İHA

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 34 puanla 9. sırada bulunan Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’da teknik direktör Sait Karafırtınalar, kırmızı-beyazlı takıma istifasını sundu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Uzun soluklu büyük hedeflerle sezon başında yola çıktığımız teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar, ailevi sebepleri ve kulübe faydalı olamayacağını belirterek ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmişlerdir. Başkanımız Savaş Abak ve teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar’ın görüşmelerinden sonra yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sait Karafırtınalar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.