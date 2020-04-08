Bonibonlu kurabiye nasıl yapılır? En çok çocukların severek yediği sütlerini batırarak yediği bu basit kurabiyeleri sizde kolayca evinizde yapabilirsiniz. Az malzemeyle yapacağınız en renkli tarifimizle karşınızdayız. 5 çaylarında da renkleriyle gözleri üzerine alacaktır.
Bonibonlu Kurabiye Malzemeler:
- 1 tane yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 125 gr tereyağı
- 1 çay bardağı nişasta
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 su bardağı kadar un
Üzeri için;
- Bonibon
Bonibonlu Kurabiye Yapılışı:
- Oda sıcaklığında olan tereyağını, pudra şekerini ve yumurtayı birlikte yoğuralım.
- Kabartma tozu, kakao, unu ve nişastayı ilave edip yoğurmaya devam edelim.
- Şekil verdiğimiz kurabiyelerin üzerlerine bonibonları ekleyip hafifçe bastırıp fırın tepsisine yerleştirelim.
- Önceden ısıttığımız 160 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirelim.
Bonibonlu Kurabiye Püf Noktası:
- Malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.
- Unu eleyerek kullanmanız kurabiye hamurunuzu iyi etkileyecektir.
- Dilerseniz kakao katmadan sade bir şekilde de hamurunuzu yapabilirsiniz.
YORUMLAR