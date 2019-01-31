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Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)

Giriş: 31.01.2019 - 12:52 | Güncelleme:  

Türkiye ve Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken birçok önemli futbolcu bonservissiz olarak kulüp arıyor. En dikkat çeken isimleri sizin için derledik...

  • 1 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    1 | 29

    Volkan Şen

    Sağ Kanat

    Yaş: 31

  • 2 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    2 | 29

    Yohan Cabaye

    Merkez orta saha

    Yaş: 33

     

  • 3 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    3 | 29

    Diego Tardelli

    Santrafor

    Yaş: 33

  • 4 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    4 | 29

    Stephane Mbia

    Önlibero

    Yaş: 32

  • 5 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    5 | 29

    Lacina Traore

    Santrafor

    Yaş: 28

  • 6 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    6 | 29

    Youness Mokhtar

    Sol Kanat

    Yaş: 27

     

  • 7 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    7 | 29

    Benoit Tremoulinas

    Sol Bek

    Yaş: 33

  • 8 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    8 | 29

    Michel Bastos

    Orta saha sol

    Yaş: 35

  • 9 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    9 | 29

    Younes Kaboul

    Stoper

    Yaş: 33

  • 10 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    10 | 29

    Serdar Kurtuluş

    Sağ Bek

    Yaş: 31

  • 11 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    11 | 29

    Ibrahim Afellay

    Orta saha sol

    Yaş: 32

  • 12 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    12 | 29

    Florentin Pogba

    Stoper

    Yaş: 28

  • 13 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    13 | 29

    Ersan Gülüm

    Stoper

    Yaş: 31

  • 14 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    14 | 29

    Dimitar Berbatov

    Santrafor

    Yaş: 38

     

  • 15 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    15 | 29

    Emmanuel Emenike

    Santrafor

    Yaş: 31

  • 16 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    16 | 29

    Giuseppe Rossi

    Santrafor

    Yaş: 31

     

  • 17 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    17 | 29

    Sabri Sarıoğlu

    Sağ Bek

    Yaş: 34

  • 18 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    18 | 29

    Victor Anichebe

    Santrafor

    Yaş: 30

  • 19 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    19 | 29

    Gabriel Agbonlahor

    Santrafor

    Yaş: 32

  • 20 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    20 | 29

    Olcan Adın

    Sol Kanat

    Yaş: 33

  • 21 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    21 | 29

    Stephen Ireland

    On Numara

    Yaş: 32

  • 22 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    22 | 29

    Johan Djourou

    Stoper

    Yaş: 32

     

  • 23 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    23 | 29

    Christopher Samba

    Stoper

    Yaş: 32

  • 24 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    24 | 29

    Yaya Toure

    Merkez orta saha

    Yaş: 35

  • 25 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    25 | 29

    Felipe Santana

    Stoper

    Yaş: 32

  • 26 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    26 | 29

    Sercan Yıldırım

    Sağ Kanat

    Yaş: 28

     

  • 27 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    27 | 29

    Jaja

    Santrafor

    Yaş: 32

  • 28 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    28 | 29

    Paulo Henrique

    Santrafor

    Yaş: 29

     

  • 29 Bonservisi elinde olan futbolcular (Boştaki oyuncular)
    29 | 29

    Ali Ahamada

    Kaleci

    Yaş: 27

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