        Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın kızları Suzan taburcu oldu - Magazin haberleri

        Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızları Suzan taburcu oldu

        Zatürre nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın minik kızları Suzan'dan sevindiren haber geldi. Suzan Akkaş taburcu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:44
        Kızları taburcu oldu
        SHOW TV'de yayınlanan 'Veliaht' dizisinde 'Zafer Karslı' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın minik kızları Suzan, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

        Bir süredir hastanede tedavi gören küçük Suzan’ın durumu iyileşince normal odaya alınmıştı. Ünlü çifttin kızlarından sevindiren bir haber geldi.

        Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu" notuyla kızlarının hastaneden çıktığını duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #bora akkaş
        #Oben Alkan
