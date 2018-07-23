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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Seda Türkmen, “Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı” diyerek iddiaları kabul etti.