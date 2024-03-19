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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 düşüşle 8.702,35 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:04
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,77 puan ve yüzde 0,18 değer kaybederek 8.702,35 puana indi.

        Bankacılık endeksi ve holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,85 ile ticaret oldu.

        Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybıyla 8.718,11 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi verileri ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.800 ve 9.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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