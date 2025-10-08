Habertürk
        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10.756,27 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 19:02 Güncelleme: 08.10.2025 - 19:02
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,81 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,10 ile metal ana sanayi oldu.

        Küresel piyasalarda ABD'de federal hükümetin kapalı olması yatırımcıların odağındaki yerini korumayı sürdürürken, BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) ekim ayı meclis toplantısına katıldı, toplantı basına kapalı gerçekleşti.

        Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da makine siparişlerinin, Almanya'da dış ticaret dengesinin ve ABD'de ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

        ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf: AA

