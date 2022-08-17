Borsa günü rekorla tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,29 kazançla 2.980 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 69 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

BIST BANKACILIK ENDEKSİNDE GÜNLÜK YÜKSELİŞ YÜZDE 7.84

Bankacılık endeksi yüzde 7.84 değer kazandı. Analistler, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla Borsa İstanbul'un dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

İŞ BANKASI VE GARANTİ HİSSELERİ TAVAN FİYATI GÖRDÜ

Garanti ve İş Bankası hisseleri tavan fiyatı gördü. Yapı Kredi, Akbank ve Vakıfbank yüzde 7, Halkbank ise yüzde 6 prim yaptı.

Analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürdüğünü ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 puanın direnç, 2.940 ve 2.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.