Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,85 ile bilişim oldu.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 265,47 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başladı.