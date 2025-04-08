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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 18:41
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile menkul kıymet ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,43 ile inşaat oldu.

        Analistler, küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından müzakere beklentilerinin etkisiyle risk iştahının arttığını belirtti.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesinin toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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