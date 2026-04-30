Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 14.442,56 %0,92
        DOLAR 45,1849 %0,14
        EURO 53,0109 %0,52
        GRAM ALTIN 6.703,04 %1,70
        FAİZ 41,22 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 106,35 %2,76
        BITCOIN 76.342,00 %0,91
        GBP/TRY 61,3947 %0,70
        EUR/USD 1,1726 %0,42
        BRENT 114,06 %-3,36
        ÇEYREK ALTIN 10.959,47 %1,70
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 14.442,56 puandan tamamladı.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:27 Güncelleme:
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,55 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,98 ile kimya petrol plastik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD-İran hattında müzakere sürecine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pozitif bir seyir izliyor.

        ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü belirtti.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD’nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

        Makroekonomik veri tarafında ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yatırım, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışların etkisiyle yüzde 2 büyüse de büyüme hızı beklentilerin altında kaldı.

        Analistler, yarın yurt içinde piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır. Kimse bu vebali taşıyamaz." diyen Erdoğan, "Nasıl etle tırnak birbirind...
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"