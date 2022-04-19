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Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Ural Aküzüm oluyor. Programda Aküzüm sermaye piyasalarında yatırımcı aleyhine düzenlemeleri ele alarak sermaye piyasalarının ve dolayısıyla ekonominin gelişmesi için yapılması gerekenleri anlatıyor. Borsada hisseleri işlem gören şirketlerin yapısını değerlendiren Aküzüm, şirketlerin bilançosunu değerlendirmenin yanı sıra halka açıklık oranının neden düşük olduğuna dair görüşlerini de paylaşıyor.

BÜYÜK ŞİRKETLER NEDEN GELMİYOR?



Borsa İstanbul'da geçen yıl 52 ve bu yıl da şimdiye kadar 8 halka arzın gerçekleştiğinin masaya yatırıldığı programda Aküzüm, şimdiye kadar halka açılan şirketleri değerlendirerek neden büyük şirketlerin hâlâ halka açılmakta çekingen davrandığı sorusuna yanıt veriyor. Borsa İstanbul’un gelişmesi için hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğinin tartışıldığı programda konjonktürel durumun sermaye piyasalarını nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini de paylaşıyor.

DİJİTAL DÜNYADAN NASIL YARARLANILIR?

Dünyada değişen yatırımcı davranışları ve dijitalleşme konusundaki fikirlerini aktaran Aküzüm, sermaye piyasalarına ilgiyi artırmak için dijital dünyadan nasıl yararlanılması gerektiğini açıklayarak bu alanda özellikle kripto para dünyası ve diğer global yatırım araçları ile Borsa İstanbul'u karşılaştırıyor.