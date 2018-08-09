Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) hâlihazırda Android marketlerde kullanılan mobil uygulamasına benzer bir 'sahte' uygulamanın piyasaya sürüldüğü tespit edildiğini açıkladı. Mobil uygulamanın yükleme aşamasında Borsa İstanbul tarafından herhangi bir kişisel bilgi (ad, soyad, telefon numarası vb.) talep edilmemekle birlikte sahte uygulamada kişisel bilgilerin talep edildiği bilgisi tarafımıza ulaştığını belirtti. Kamuoyunun bu uygulamanın varlığı konusunda bilgi edinmesi, bu tür sahte uygulamaların kullanımının önüne geçilmesi bakımından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Borsa İstanbul A.Ş. olarak yatırımcı ve takipçilerin mağdur olmasını engellemek için söz konusu uygulamanın kapatılmasına yönelik ilgili makamlarla irtibata geçildiği belirlenen açıklamada; "Bu sahte uygulamalar hakkında tüm merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve yasal yollara başvurulmuş olup, takipçilerimizin/yatırımcıların/vatandaşların mağdur olmamaları için bu sahte uygulamalar konusunda dikkatli olmalarını önemle belirtiriz" denildi.

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