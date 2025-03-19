Borsa İstanbul'da sert düşüş! 19 Mart borsa neden düştü?
İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası gün içinde, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi 2 kez devreye girdi. Gün boyu düşüş eğilimi sürdüren Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 8,72 değer kaybıyla 9.860,29 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüş, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 19 Mart Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin gün içinde geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için devreye alınmaktadır. Peki, "Borsa neden düştü? 19 Mart Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 8,72 değer kaybederek 9.860,29 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 941,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 171 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi ise yüzde 8,37 değer kaybetti.
Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.
Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Yurt içinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.
BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
BORSADA DEVRE KESİCİ NE DEMEKTİR?
Borsada devre kesici, aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. Hisse senedi veya endeks belirli bir oranda değer kaybettiğinde ya da yükseldiğinde, otomatik olarak işlemlerin geçici süreyle durdurulmasını sağlar.
Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 09.55.19'da da devreye girmişti.
DEVRE KESİCİ NEDEN KULLANILIR?
Aşırı fiyat dalgalanmalarını önlemek,
Piyasada panik satışlarını ve ani yükselişleri kontrol altına almak,
Yatırımcıların daha sağlıklı kararlar almasına olanak tanımak.