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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 30 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 30 Nisan Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Güne, yatay seyirle 9.225,29 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,59 değer kaybederek 9.078,43 puanla günü kapattı. ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk 100 gününü geride bırakırken, uyguladığı politikaların ekonomi üzerinde yarattığı olumsuzluklarla küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde düşüş, "Borsa neden düşüyor? 30 Nisan Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:00
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        Haftanın üçüncü işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, borsa neden düştü, sorusunu gündeme getirdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,27 ile ulaştırma oldu. Peki, "Borsa neden düştü? 30 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte borsada son durum...

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 değer kaybederek 9.078,43 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 93,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

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        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile ulaştırma oldu.

        Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Ülkede, özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

        Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkilerinin makroekonomik verilerde görülmeye başladığını, açıklanan verilerden sonra resesyon endişelerinin tetiklendiğini belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin daha net bir tablo çizeceğini ifade etti.

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        Yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, veri gündeminde yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ile inşaat harcamalarının takip edileceğini aktaran analistler, BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.950 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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