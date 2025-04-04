Analistler, karşılıklı tarife açıklamalarının, beklentilerin üstünde gelen tarım dışı istihdam verisine gölge düşürdüğünü belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, sanayi üretimi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ABD'de, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.