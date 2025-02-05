Borsa neden düşüyor? 5 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 9.719,81 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. Küresel piyasalarda ise ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, karışık bir seyir izleniyor. İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa neden düştü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 5 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 4,48 ile finansal kiralama faktoring oldu.
ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.
İngiltere'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleştiğini, hafif yavaşladığını ve ülkede düşük büyüme ortamının söz konusu olduğunu dile getiren analistler, bu sebeplerden dolayı BoE'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.800 ve 9.850 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.