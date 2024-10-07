'Borsa neden düşüyor?' son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Orta Doğu'da artan gerilim, petrol ve altın fiyatlarında hareketlenme yaratırken, borsaya olumsuz olarak yansıdı. Peki, Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? İşte detaylar...