BANKALAR VE BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı olarak idrak edilen 16-19 Haziran arası resmi tatil olarak geçiyordu ve bu nedenle bankalar ve borsa kapalıydı. Kalan tatil süreci kamu idari izin olarak geçtiğinden dolayı banka ve borsayı kapsamıyor. Yani, ayın 20'sinde bankalar ve borsa normal seyrine dönecek.