        Haberler Gündem Borsada manipülasyon operasyonunda eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi istemi

        Borsada manipülasyon operasyonunda eski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsi istemi

        SPK raporları doğrultusunda Borsa İstanbul'da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Eski futbolcu Gökhan Gönül için ev hapsi talep edilirken, illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 19:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 19:06
        Gökhan Gönül'e ev hapsi talebi
        Borsa İstanbul'da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol talebiyle, illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi. SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

        12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Bu kapsamda kimlikleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği" ifade edildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Soruşturma kapsamında gözaltınan alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        AREF GHAFOURİ'E TUTUKLAMA TALEBİ

        Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan eski futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol talebiyle, illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        FOTO: AA

