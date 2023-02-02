Borsada 'otomatik yukarı adım' kararı

AA

Borsa İstanbul'un, BIST 100 endeksine bağlı yukarı adım kuralı getirilmesine yönelik geliştirme hakkında yaptığı açıklama kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamaya göre, pay piyasasında BIST 100 endeksinin gün içerisinde önceki gün kapanış değerine oranla yüzde 3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı seans sonuna kadar otomatik uygulanacak.

İlgili uygulama yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Yapılan değişiklik kapsamında güncellenen pay piyasası prosedürüne Borsa İstanbul'un internet sayfasından erişebilecek.

Yukarı adım kuralının getirildiği durumlarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.