Borsada sert düşüş

Borsada İsrail-Filistin çatışmasının etkileri sürüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kazancıyla 8.115,01 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 1,85 düşüşle 7.964,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 150,38 puan azalışla ve yüzde 1,85 değer kaybederek 7.964,63 puana indi.

İLK YARI KAYIPLA GEÇİLDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 değer kaybederek 7.970,70 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,30 puan azalışla 7.970,70 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

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KAPANIŞA DOĞRU DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Öğleden sonra borsadaki düşüş sürdü. Saat 17 sularında BIST 100 endeksi, yüzde 3,20'nin üzerinde kayıpla 7850 puan seviyesine geriledi.

Bankacılık endeksinde yüzde 3,50, ulaştırma endeksinde yüzde 3,30 civarında düşüş görüldü.

GAZZE'DEKİ HASTANEYE SALDIRI RİSK ALGISINI GÜÇLENDİRDİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 92 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.