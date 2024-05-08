Borusan Contemporary'de çocuk atölyeleri

Borusan Contemporary’nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyeleri küçük sanatseverlere, hem eğlenebilecekleri hem de yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mayıs ayı programı kapsamında çocuklar, DC Art ve atölyepikolo yürütücülüğünde ışık sanatını öğrenecek, hareketli heykeller yapacak, soyut sanat çalışmaları gerçekleştirecek ve kendi kaleydeskoplarını tasarlayacaklar.

Üç boyutlu yaratıcı bir çalışma

11 Mayıs Cumartesi saat 11.00’da 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Köprüde İnecek Var atölyesi, “Dijital Mitolojiler” sergisinde yer alan sanatçı Michael Kenna’nın “Taushubetsu Köprüsü” eserinden hareketle çocuklarla sanatta mekan algısı ile iki boyutluluk ve üç boyutluluk kavramları üzerine bir sohbet ile başlayacak. Ardından, çocuklar sanatçının eserini kendi gözlerinden farklı malzemelerle tekrar yorumlayacak ve üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Çalışmanın sonunda, her çocuk kendi tasarladığı köprü maketi ile atölyeden ayrılacak.

REKLAM Kendi kaleydeskoplarını üretecekler 11 Mayıs Cumartesi saat 13.00’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Renkli Şekil Gözlemcisi atölyesi, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Bu çalışmada çocuklar, sergideki seçili eserler üzerinden renk ve ışık kavramı üzerine sorgulamalar yapacak. Bilim ve hayalgücünün bir araya geleceği atölyenin üretim sürecinde ise katılımcılar, renkli pullardan ve ince boncuklardan oluşacak bir gökkuşağı ile aynı şekli iki defa göremeyecekleri bir optik oyuncak olan kendi kaleydeskoplarını üretecekler.

Soyut bir sanat çalışması gerçekleştirecekler 19 Mayıs Pazar saat 11.00’da 5-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Soyut Resimle Çalışmalar atölyesi “Dijital Mitolojiler” sergisi kısa bir müze turu ile başlayacak. Çocuklar, Markus Linnenbrink tarafından epoksi ile yapılan çalışmayı referans alarak akrilik ve farklı çizicilerin tuval üzerine uygulayacakları soyut bir sanat çalışması gerçekleştirecek. REKLAM Kinetik heykel tasarlayacaklar 19 Mayıs Pazar saat 13.30’da 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Kinetik Heykel Tasarımı atölyesinde Necmi Sönmez küratörlüğünde oluşturulan sergide yer alan heykel sanatının durağan versiyonlarının yanı sıra mekanik ve hareketli örnekleri üzerine konuşulacak. Ardından her katılımcının kendi hareketli heykelini yapacağı çalışmaya geçilecek. DC motorlar, ledler, piller ve diğer malzemelerin kullanılacağı; form inşa gibi becerilerin geliştirildiği, bol kesmeli, bükmeli eğlenceli bir kinetik heykel oluşturma çalışması yapılacak.

Gün ışığında ve karanlıkta farklı gözüken neon asamblaj çalışması yapacaklar 26 Mayıs Pazar saat 11.00’da 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Karanlıkta Gizlenen Renkler, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Bir yetişkin eşliğinde gerçekleşecek atölyede çocuklarla Keith Sonnier’nin “Balo Salonu Avize Yerleştirmesi” eseri üzerinden renk, ışık ve şekil kavramları üzerine sohbet edilecek. Ardından çocuklar, kendilerine verilen malzemeyi diledikleri gibi kesecek, renklendirecek ve tuvallerine yerleştirecekler. Atölyenin sonunda her çocuk, farklı katmanlardan oluşan, gün ışığında ve karanlıkta farklı gözüken neon asamblaj çalışmasını üretmiş olacak.