Borusan Next, Carvak’ı satın aldı

Borusan Otomotiv Grubu’nun bünyesinde yer alan ve kullanılmış otomobil pazarında faaliyet gösteren Borusan Next, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamaya göre, dijital ikinci el araç platformu Carvak’ın tüm hisselerinin Kavak Grubu’ndan satın alınmasına yönelik hukuki adımlar atılarak, Rekabet Kurulu'nun 18.09.2025 tarihli kararı ile devralınma işlemine izin verilmişti.

27.10.2025 tarihinde ise Rekabet Kurulu onayının ardından diğer kapanış koşullarının tamamlandığı ve satın alma işleminin resmen gerçekleştiği kaydedildi.

Satın almaya ilişkin konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Kullanılmış otomobil pazarında tüketicilerin en büyük beklentisi, güvenilir bir yapı ve uçtan uca şeffaf bir hizmet süreci. Borusan Next markamızla bu beklentileri karşılayan, müşteri deneyimini merkeze alan bir yapı kurduk. Carvak’ın teknolojik altyapısı ve sektörel deneyimi, sunduğumuz hizmet standardını daha da yukarı taşıyacak. Bu stratejik adımla birlikte, ikinci el araç pazarındaki kurumsal varlığımızı güçlendirirken, dijitalleşme odağında müşterilerimize sunduğumuz erişim ve hizmet ağını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kavak CEO’su Carlos Garcia Ottai de, "Kavak, ilk günden itibaren cesur ve veri odaklı kararlar alarak misyonumuzu desteklemek ve etkimizi maksimize etmek üzerine kuruldu. Türkiye, küresel öğrenme sürecimizde anlamlı bir rol oynadı ve orada ekibimizin kurduğu dijital altyapı ve operasyonel yetkinliklerden gurur duyuyoruz. Bu hamle, kaynaklarımızı yeniden tahsis etmemize, en güçlü pazarlarımızda büyümeyi hızlandırmamıza ve gelişmekte olan ekonomilerde otomotiv deneyimi konusunda standardı belirlemeye devam etmemize olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

2022'DE TÜRKİYE'YE GELDİ

Meksikalı ikinci el araç şirketi Kavak, 2022 yılında Türkiye'ye 60 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Şirketten o dönem yapılan açıklamada, Türkiye haricinde Kolombiya, Şili ve Peru'da ikinci el araç platformunu devreye almak ve ofisler açmak için 120 milyon dolar yatırım yapılacağı aktarılmıştı.