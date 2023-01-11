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Haberler Kültür-Sanat Müzik
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Borusan Sanat Şubat'ta konser şöleni

Borusan Sanat, Şubat ayında birbirinden özel konserleri sanatseverlerle buluşturacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası dünyaca ünlü şef ve solistleri ağırlarken, Borusan Müzik Evi ise zengin programıyla müzikseverlere keyifli bir müzik deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Çevrimiçi konserleri ise borusansanat.tv üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

Borusan Sanat Şubat'ta konser şöleni
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BİFO & Valeriy Sokolov

9 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde BİFO, sezonun en dikkat çekici programlarından birine imza atacak ve “zorluk tanımayan kemancı” Valeriy Sokolov’u konuk edecek.

Parlak tekniği ve detayları atlamayan titiz yorumu ile başta Avrupa olmak üzere dünyanın önde gelen sahnelerinde ilgiyle izlenen Sokolov, bu konserde müzikseverlerle buluşacak. İncelikli tekniği ile büyük beğeni toplayan Belçikalı orkestra şefi Karel Deseure’nin yönetiminde BİFO, unutulmayacak bir konser sunacak.

BİFO & Alena Baeva

BİFO’nun 16 Şubat Perşembe günkü konukları Amerika’nın en bilinen orkestralarından biri olan Seattle Senfoni Orkestrası’nın müzik direktörü ve şefi olarak tanıdığı ve orkestrayla beş Grammy ödülüne layık görülen Ludovic Morlot ile “büyüleyici bir ses ustası” olarak tanınan, konser performanslarının yanı sıra albüm kayıtlarıyla da kariyerinin en üretken dönemini yaşayan keman sanatçısı Alena Baeva olacak.

BİFO & Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar

23 Şubat Perşembe günü James Judd yönetimindeki BİFO ve devlet sanatçısı piyanistler Güher-Süher Pekinel, bu konserde Pekineller’in Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler projesinin birbirinden değerli sanatçılarıyla sahneyi paylaşacak. Gerek yarışma birincilikleri gerek albüm kayıtları gerekse davet edildikleri köklü kurumlarda başarılarına yenilerini ekleyen bu parlak yıldızları, Beethoven, Mendelssohn ve Bach’ın solist grupları için yazdığı seçkin eserlerden oluşan mükemmel bir programda ustaları Güher-Süher Pekinel ikilisi ile birlikte sahnede olacaklar.

Renkli repertuvarıyla Brassolist, Borusan Müzik Evi’nde

Nefesli çalgılar kenteti biçimine solisti de ekleyen Türkiye’deki ilk topluluk olan Brassolist, düzenlemesi kendilerine ait repertuvarlarıyla 3 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Jülide Özçelik, Fikri Karayel ve Ceren Gündoğdu’nun da katılacağı konserde, caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan ve düzenlemeleri kendilerine ait olan repertuvar örnekleri müzikseverlerle buluşuyor.

Şevket Akıncı özel bir programla Borusan Müzik Evi’nde

Bu yıl sanatta 30. yılını kutlayan gitarist ve besteci Şevket Akıncı, 25 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Yıllar içerisinde çalıştığı önemli isimlerin de kendisine eşlik edeceği bu konserde, 2021’de Tarla Records tarafından yayınlanan Dünyada Saat Kaç? ve 2017 yılında A. K. Müzik tarafından yayınlanan Escher Chronicles albümlerinden seçmeler izleyiciyle buluşacak.

Borusan Quartet, romantik müziğin ustalarından bir seçki sunuyor

Borusan Quartet 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği 2023’ün ilk konserinde müziğin romantik ustalarının eserlerinden bir seçkiyle müzikseverlerle buluşuyor. Felix Mendelssohn’un yaylı çalgılar için en sevilen yapıtlarından biri olan Mi minör Capriccio ile başlayacak olan konser, bestecinin Op. 80 Dörtlüsü ile devam edecek. Gecenin son yapıtı ise Robert Schumann’ın 1842 tarihli eseri, Op. 41, 3 Numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü olacak.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlere ulaştırmaya devam ediyor. Şubat ayının ilk konser yayını 12 Şubat Pazar günü saat 11.30’da başlıyor. Carlo Tenan’ın BİFO’yu yönettiği “BİFO & Jan Mráček” başlıklı konserde dünyaca ünlü keman virtüözü Jan Mráček, Brahms’ın eşsiz keman konçertosunu seslendiriyor. Yayın bir hafta süreyle borusansanat.tv’de izleyicilerle olacak. 18 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Burak Özdemir ve topluluğu Musica Sequenza’nın Borusan Müzik Evi’ndeki konserinin kaydı borusansanat.tv’de izleyenleriyle buluşuyor. Konser kaydı, iki hafta yayında kalacak. Şubat ayının son borusansanat.tv konserinde ise 26 Şubat Pazar günü saat 11.30’da BİFO, onursal şef Gürer Aykal’ın 80. yaş gününü kutluyor. Finlandiyalı piyanist Joonas Ahonen’in konukluğunda gerçekleşen bu konserde Ahmed Adnan Saygun’un 1. Piyano Konçertosu ve Prokofiev’in bir ve iki numaralı Romeo ve Juliet Süiti’nden bölümler seslendirilecek. Yayın bir hafta süreyle borusansanat.tv’de izleyicileri bekliyor.

Konserler Borusan Klasik’te canlı yayında

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

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