UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk eden Barcelona, rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale göz kırptı. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Raphinha, Lewandowski (2) ve Lamine Yamal kaydetti. Rövanş mücadelesine gelinmesiyle karşılaşmaya ilişkin detaylar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, rövanş maçının başlama saati ve muhtemel 11'leri...