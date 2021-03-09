Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Sevilla'yı konuk ediyor.

35' Haaland

BORUSSIA DORTMUND - SEVILLA

SAAT: 23.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Signal Iduna Park

YAYIN: beIN SPORTS 2

BORUSSIADORTMUND: Hitz, Morey, Emre Can, Hummels, Schulz, Dahoud, Delaney, Bellingham, Hazard, Reus, Haaland

YEDEKLER: Bürkü, Drljaca, Zagadou, Meunier, Pisczcek, Passlack, Brandt, Reinier, Knauff, Raschl, Moukoko, Tigges

TEKNİKDİREKTÖR: Edin Terzic

SEVILLA: Bono, Navas, Kounde, Carlos, ACuna, Fernando, Joan Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En Nesyri

YEDEKLER: Vaclik, Vacas, Gomez, Rekik, Escudero, Gudelj, Rakitic, Torres, Gomez, De Jong, El Haddadi, Romero

TEKNİKDİREKTÖR: Julen Lopetegui

Dortmund, Sevilla'yı daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında konuk etmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Almanya temsilcilerine rakip olduğu son dört Şampiyonlar Ligi maçının üçünü kaybeden Sevilla, son galibiyetini Eylül 2015'te Gladbach'tan almıştı (3-0).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçını kaybetmeyen Dortmund (5G 2B),son 11 karşılaşmada sadece tek yenilgi aldı (2018/19'da 0-1 vs Tottenham).

Deplasmanda oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Sevilla, Avrupa kupalarında üst üste üç dış saha galibiyetini en son turnuvanın şampiyonu olduğu 2006/07 UEFA Kupası'nda almıştı (ön elemeler hariç).

Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek isteyen Dortmund, son iki sezonda çıktığı son 16 turu rövanş maçlarını kaybetti (0-1 vs Tottenham & 0-2 vs PSG).