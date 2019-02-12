Olay, saat 18.00 sıralarında Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen yıl yıkımı tamamlanan Üçgen Çarşısı'na ait boş arazide bulananlar, atık su kanalında hareketsiz halde yatan kişiyi görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, su içerisinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 30-35 yaşları arasında erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.v

Öte yandan, boş arazide ceset bulunmasıyle ilgili polis araştırma yaparken çevredekiler, çalışmaları ilgiyle izledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından alan dışına çıkan yaklaşık 50 kişinin çalışmalar sona erene kadar alandan ayrılmaması da dikkat çekti.