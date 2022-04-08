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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da son dakika kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçakladı
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Bir koca vahşeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçakladı

Kadınlara yönelik vahşet ve şiddete bir yenisi İstanbul'dan eklendi. Mustafa Çelen, boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için getirdiği Şile sahilinde kiralık araç içerisinde 9 kez bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'da son dakika kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçakladı
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DHA

İstanbul Şile ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanarak öldürdü.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Şile Vadi Plajı yolu üzerinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Sancaktepe ilçesinde bir markette çalıştıkları öğrenilen Gözde ve Mustafa Çelen çifti boşanma aşamasındaydı. Mustafa Çelen konuşmak amacıyla eşini kiraladığı otomobille Şile'ye getirdi.

Şile Vadi Plajı yolu üzerinde otomobilde bulunan çift tartışmaya başladı. Mustafa Çelen eşini 9 yerinden bıçakladı. Çelen jandarmayı arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Çelen'i gözaltına alırken, 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Gözde Çelen'in cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çiftin 10 ve 8 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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